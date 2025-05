Ce vendredi 9 mai, dans un communiqué, l’UFR réaffirme son soutien à l’accès des femmes à la prêtrise après l’élection du nouveau Pape XlV.

Communiqué de l’Union des Femmes Réunionnaises :

"À l’occasion de l’élection du pape Léon XIV, l’UFR réaffirme son soutien à l’accès des femmes à la prêtrise. L’Union des Femmes Réunionnaises (UFR) adresse au nouveau souverain pontife Léon XIV, successeur du pape François, élu en ce mois de mai 2025 à la tête de l’Église catholique, ses vœux de paix, de justice et de réussite dans la construction d’un monde durable, plus égalitaire et meilleur pour les plus déshérités. À cette occasion historique, l’UFR rappelle son engagement en faveur de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, y compris dans les sphères religieuses. L’Église catholique ne peut continuer d’exclure les femmes de l’accès aux ministères ordonnés, et donc à la prêtrise, au nom d’une tradition figée et d’une interprétation univoque des textes.

Aujourd’hui dans le monde, on recense près de 300 femmes prêtres catholiques — dont une vingtaine d’évêques — ordonnées dans des mouvements de réforme tels que Roman Catholic Womenpriests ou Women’s Ordination Worldwide. Leur engagement pastoral est réel, leur vocation profonde, leur ministère vivant… mais leur ordination n’est pas reconnue par le Vatican.

L’UFR considère qu’il n’est plus possible, en 2025, de s’en tenir aux arguments invoqués par Jean-Paul II en 1994, lorsqu’il a interdit de manière définitive toute ordination féminine dans son texte Ordinatio Sacerdotalis. Cette exclusion ne repose ni sur des fondements théologiques indiscutables, ni sur les pratiques des premières communautés chrétiennes, dans lesquelles des femmes occupaient des rôles spirituels et liturgiques majeurs.

Alors que l’Église catholique se veut porteuse d’un message universel d’amour, de justice et de solidarité, elle ne peut ignorer la voix des femmes qui, partout dans le monde, œuvrent déjà au service des plus vulnérables, accompagnent les communautés de foi, prient, enseignent, célèbrent. Les temps ont changé. Le monde a changé.

L’UFR espère que le pape Léon XIV aura le courage d’ouvrir un chemin de dialogue sincère et de réforme, vers une reconnaissance pleine et entière de la vocation des femmes à servir l’Évangile dans tous les ministères. Car il ne saurait y avoir d’égalité sans égalité spirituelle, pas de justice sans reconnaissance. L’UFR appelle à une Église fidèle à ce qu’elle prône, et donc fidèle à l’égalité."