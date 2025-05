Le 31 janvier, Dominique âgé de 34 ans a été diagnostiqué d’un cancer. Il se bat quotidiennement contre sa maladie avec l’aide de sa compagne, Cynthia. Ce week-end, Dominique a pu réaliser son rêve, celui de s’unir avec celle qu’il aime.

Le 16 avril 2025, notre rédaction avait partagé l’histoire de Dominique. Le jeune Réunionnais de 34 ans est atteint d’un cancer. Sa compagne, Cynthia, souhaitait l’accompagner en métropole pour l’aider dans ce combat. Une cagnotte a été ouverte pour aider à financer le voyage de Cynthia.

Ce samedi 17 mai, le couple s’est marié. Une union qu’ils ont souhaité partager avec nous.

Dominique : "Je tiens à vous partager que j’ai réalisé le plus grand projet de ma vie. J’avais demandé ma compagne en fiançailles le 30 octobre 2020. Notre mariage était initialement prévu pour le 11 juillet 2026, mais le Covid et d’autres circonstances nous ont contraints à reporter cette union tant attendue. Le 31 janvier 2025, j’ai appris la maladie. Depuis ce jour, mon plus grand soutien, c’est ma femme. Elle est restée à mes côtés sans jamais faiblir, même après notre mariage, malgré les épreuves et mon hospitalisation. Mon départ imminent vers la métropole a précipité une décision importante : avancer la date de notre mariage. Mon plus grand souhait était de m’unir à la femme que j’aime, entouré de ma famille et de mes amis. Grâce à elle, ce rêve est devenu réalité. Je tiens à remercier ma femme de tout cœur, car c’est elle qui a organisé notre mariage de A à Z. Je remercie également nos familles, nos amis, et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée exceptionnelle :

• Les Mariés de l’Orient, pour la robe offerte • Creativ’C Coiffure, pour la coiffure offerte • MakeUp & Lashes by Fée’li, pour le maquillage offert • Decoriginale, décoratrice de la salle • A 2 l’ère Création, pour le gâteau offert • Allan Movie, pour les photos et vidéos offertes • Mystick, pour la pancarte de bienvenue personnalisée, les posters photo, les étiquettes et les photos sur les tables • DS Beauty, pour les soins du visage, l’épilation des sourcils et les ongles • Le Domaine du Grand Étang, qui a su organiser notre mariage dans un délai très court • Les artistes François Dals, T-Matt et Selio, pour leurs belles surprises • Et le Maire de Saint-Benoît, pour sa présence et son soutien.

Nous remercions également tous les Réunionnais qui nous ont soutenu et ont contribué à notre cagnotte. Nous tenons à préciser que cette cagnotte n’a pas été créée pour financer le mariage, mais pour permettre à ma femme de m’accompagner en France le plus longtemps possible.

“Mon mari, c’est le plus fort, le plus courageux.” Promets-moi que, même quand la vie nous mettra à l’épreuve, nous resterons l’un pour l’autre. Peu importe le temps, la distance ou les doutes, n’oublions jamais pourquoi nous nous sommes aimés au premier regard. Pour le meilleur et pour le pire, même dans la maladie, nous vaincrons les obstacles de la vie à deux."