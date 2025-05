La course l’ultra terrestre était organisée pour la première fois cette année. Robin Coinus est arrivé le premier ce vendredi soir. Didier Telmar, premier Réunionnais de cette course, a terminé à la 3e place. Il était l’invité du 19h d’Antenne Réunion hier soir.

Parti ce jeudi matin de Saint-Philippe, Didier Telmar est le premier Réunionnais à avoir terminé l’Ultra Terrestre. Il a bouclé les 224 km de course en 42 heures 34 minutes et 31 secondes. Il revient sur cette course.

"Après cette course les jambes sont très fatiguées, mais le moral est bon. Le but, dès le départ, était de finir la course. Je suis très content de ce résultat. Le niveau devant était très relevé, je suis content d’avoir quand même pu les accrocher un petit peu. Il n’y avait pas de partie facile sur cette course. Le parcours a été modifié quelques jours avant le début de la course, il fallait s’adapter. La météo ne nous a pas fait de cadeau, il ne manquait plus que la neige. Sur cette course, j’ai beaucoup apprécié la chaleur réunionnaise, merci à La Réunion pour les encouragements. Merci à toutes les personnes présentes sur les sentiers".

Didier Telmar s’accorde un mois de repos, il espère ensuite pouvoir prendre le départ de la prochaine Diagonale des Fous.