Ce mercredi 21 mai, la commune de Saint-André a organisé une journée de prévention de la sécurité routière pour les seniors.

Yves a 70 ans. Il a participé à la journée de prévention à la sécurité routière pour les seniors ce mercredi 21 mai à Saint-André.

Accompagné par un moniteur d’auto-école, il fait un test pour évaluer sa conduite : « Je pense qu’il faut que je ralentisse un peu plus dans les virages et au niveau de l’intersection, je dois bien regarder des deux côtés. »

Comme lui, une quinzaine de personnes âgées de 60 à 75 ans ont répondu à l’appel.

Elles rencontrent parfois des difficultés sur la route et ont besoin d’une remise à niveau. Au programme, des tests de conduite, mais également un contrôle de la vue et une mise en situation avec des lunettes d’alcoolémie.

L’objectif est double : faire de la prévention et rassurer les seniors sur la route : « On veut redonner confiance aux seniors et rappeler quelques règles ».

Pour le moment, aucune loi n’interdit la conduite à partir d’un certain âge. Mais une proposition de loi prévoit de mettre en place un contrôle médical pour les conducteurs de plus de 70 ans.