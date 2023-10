Ce dimanche 15 octobre, le marché paysan de Sainte-Anne met à l’honneur les escargots péi. Nadine Grondin, productrice, proposera à la vente des escargots Gros-Gris qu’elle élève dans son exploitation au Tampon.

"Z’Escargots des Hauts" est la première et unique filière hélicicole 100 % réunionnaise. Un élevage en plein air et des escargots nourris exclusivement de végétaux plantés dans les parcs.

Cette filière a été créée par Nadine Grondin et Patrick Jamain au Tampon. Les deux entrepreneurs se sont rencontrés il y a quelques années. Nadine avait le projet de mettre en place des gîtes sur son exploitation, ; finalement cela s’est transformé en chambres et table d’hôtes. Depuis, le projet a évolué et l’élevage d’escargots est devenu leur activité principale.

Ce dimanche, Nadine cuisinera des escargots au marché paysan de Sainte-Anne, à Saint-Benoît.

"Les escargots sont comestibles lorsqu’ils sont "bordés", lorsque la coquille est dure, on dit alors qu’ils sont adultes, donc potentiellement reproducteurs", précise la productrice.

C’est à ce moment qu’on les ramasse dans les parcs et qu’on les fait jeûner pendant au moins une semaine avant de les transformer. S’il est bien préparé, l’escargot a un goût de champignon", explique Patrick.