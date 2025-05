Des ongulés féraux envahissants se propagent sur notre territoire. Parmi eux : des cabris marrons et des cochons noirs ensauvagés. Ils représentent une menace notamment pour les fonctions écologiques, la santé humaine, celle des animaux... (Photo d’illustration : wiktionary.org)

Le Parc national de La Réunion fait face à la propagation d’ongulés féraux envahissants sur son territoire. Des cabris marrons et des cochons noirs ensauvagés sont présents dans des habitats naturels remarquables, des hauts de l’Ouest .

Comme l’indique le Parc national, il est impératif de conserver (respectivement sur le Massif des Bénares et dans la forêt du Tévelave et ses alentours). "Ces animaux féraux représentent une menace pour les fonctions écologiques (faune, flore, sols) mais aussi pour les paysages, la sécurité des usagers de la forêt, l’économie ou encore la santé humaine et celle des animaux. "

Pour réguler ces populations, et pour lutter contre ces cochons noirs ensauvagés et cabris marrons, le Parc national recrute des agents de brigade. Par leur présence, ils vont ainsi renforcer les opérations de régulation des cabris marrons sur le massif des Bénares et des cochons noirs ensauvagés dans la forêt du Tévelave et alentours.

Une fiche de poste a été publiée sur le site du Parc national ; la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 6 juin 2025.