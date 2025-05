A La Réunion, alors que le week-end du 1er mai a bénéficié de belles conditions ensoleillées, le pont du 8 mai s’annonce plus humide et instable sur une large moitié orientale de l’île.

Selon Météo France :

Le régime d’alizé humide sur le secteur du volcan, déjà présent depuis quelques jours, va perdurer ces prochains jours avec des périodes plus ou moins arrosées d’ici samedi 10 mai.

Mercredi soir et jusqu’en journée de jeudi, une vigilance jaune est en vigueur sur les zones Sud, Sud-Est et Est pour fortes pluies (et orages... mais le risque orageux reste assez faible), avec des cumuls de pluie localement importants prévus aux environs du volcan, s’ajoutant à ceux déjà observés.

D’autres passages d’averses parfois orageuses mais moins abondantes sont probables entre vendredi et samedi. La côte ouest sera plus à l’abri, comme souvent.

Une accalmie plus ensoleillée semble se dessiner à partir de dimanche 11 mai.