Le dernier weekend avant la rentrée est là, et c’est le moment de profiter des dernières heures de vacances. C’est l’occasion idéale de se lancer dans quelques activités plaisantes avant de replonger dans la routine quotidienne. Que ce soit sur les plages de sable fin ou à l’intérieur de l’aquarium, les options ne manquent pas pour occuper ce dernier weekend.

Que ce soit à la plage ou en ville, les vacanciers profitent de ces dernières heures de liberté pour multiplier les activités. « Nous allons d’abord visiter le marché de Saint-Paul, puis celui de Saint-Gilles, et ensuite faire une sortie en bateau », raconte une vacancière. D’autres préfèrent un rythme plus tranquille : « Après avoir fait beaucoup de randonnées, dont la fameuse randonnée du Voile de la Mariée, nous avons prévu de faire du kayak transparent, du buggy, et même une excursion en hélicoptère », confie une jeune touriste. À Saint-Gilles, une famille a prévu une croisière pour admirer le coucher de soleil, avant de s’initier à des cours de natation pour enfants.

Cependant, l’épidémie de Chikungunya a eu un impact non négligeable sur certaines activités touristiques. Les commerces proposant des loisirs ont enregistré une baisse de fréquentation significative. Le club de kayak transparent, par exemple, a vu une diminution de 20 à 30 % de ses clients par rapport aux vacances de mai 2024. « Nous ressentons effectivement une baisse, mais il y a tout de même encore des touristes », explique Clément Van de kaerkhove, guide chez Kayak transparent.

L’épidémie a également eu des conséquences sur l’aquarium de La Réunion, où les réservations pour les mois de juillet et août sont en baisse. « Le Chikungunya est une maladie importante, bien développée ici, et cela a un impact sur nos visiteurs en provenance de la métropole. Beaucoup d’entre eux craignent cette maladie, et les locaux ont été fortement touchés », indique Thomas Joubert, directeur scientifique à l’aquarium de la réunion.

Malgré ces difficultés, les acteurs du secteur touristique restent optimistes. Le Syndicat des Professionnels des Activités de Loisirs de La Réunion souligne que l’impact aurait pu être bien plus grave sans les aides de la collectivité régionale. Grâce à ces soutiens, les professionnels du tourisme espèrent que la situation reviendra à la normale dans les mois à venir.