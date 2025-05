Après plus d’un an de déficit pluviométrique, les conséquences se font sentir. Pourtant la saison des pluies n’a pas disparu, mais elle se transforme. Pour anticiper l’avenir, l’assemblée plénière qui s’est déroulée ce mardi matin au Département.

L’assemblée ce mardi 20 mai propose une piste de réflexion autour de « l’infiltration » : un processus naturel par lequel la pluie pénètre dans le sol et alimente les nappes phréatiques.

Sur place, la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts souligne l’importance d’une meilleure gestion des 750 ravines de l’île, première ligne de récupération de l’eau de pluie : « Il faut que nous soyons à la rédaction d’un plan d’urgence et ambitieux où nous décidons ensemble de mettre les moyens nécessaires pour protéger et gérer les ravines pour les nettoyer. »

Si les ravines ne sont pas nettoyées, l’eau de pluie entraîne avec elle des déchets, des roches et de la terre jusqu’au lagon. Ce flux abîme la barrière de corail et augmente le risque de submersion mettant en péril les littoraux. Face à cette situation, la récupération des eaux pluviales doit aller de pair avec une gestion rigoureuse. Philippe Grammont, directeur de la DEAL, insiste, un effort collectif est nécessaire : « Il faut avoir des comportements raisonnables, faire des efforts collectivement et que l’eau est un bien précieux. »

Quand le thermomètre grimpe, l’eau s’évapore. Avec le réchauffement climatique, chaque degré de plus provoque une augmentation de 7% de l’évaporation aggravant le déficit des ressources en eau.