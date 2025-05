Dans la soirée du jeudi 8 mai, le nouveau Pape a été élu par le 133 cardinaux du Conclave. Il s’agit du cardinal américain Robert Francis Prevost âgé de 69 ans. Il se nomme officiellement : Pape « Léon XIV » .

Qui est le nouveau Pape Leon XlV ?

Robert Francis Prevost est né le 14 septembre 1955 à Chicago, aux États-Unis. Il a été élu pape le 8 mai 2025, au quatrième tour du conclave, devenant ainsi le 267ᵉ souverain pontife de l’Église catholique, sous le nom de Léon XIV. Il est le premier pape américain de l’histoire de l’Église.

Issu d’une famille aux origines françaises, italiennes et espagnoles, il a suivi une formation universitaire en mathématiques à l’université Villanova, avant d’entamer des études de théologie à la Catholic Theological Union de Chicago. Il obtient par la suite un doctorat en droit canonique à l’université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin à Rome.

Religieux de l’ordre de Saint-Augustin, il part comme missionnaire au Pérou en 1985, où il reste plus de 13 ans. Il y occupe plusieurs fonctions pastorales, éducatives et de direction. En 2001, il est élu supérieur général de son ordre, fonction qu’il exercera pendant deux mandats successifs, jusqu’en 2013.

En 2014, il est nommé évêque de Chiclayo, au nord du Pérou, par le pape François. Il obtient la nationalité péruvienne en 2015. En 2023, il rejoint la Curie romaine en tant que préfet du Dicastère pour les évêques, l’un des postes les plus stratégiques du Vatican, en charge de la nomination des évêques à travers le monde. La même année, il est nommé président de la Commission pontificale pour l’Amérique latine et créé cardinal par François.

À la tête de ces responsabilités, Robert Prevost s’est fait remarquer pour sa capacité à naviguer entre différentes sensibilités ecclésiales. Il est considéré comme un modéré, attaché à la collégialité et au dialogue, en phase avec l’esprit des réformes engagées par le pape François. Il a également soutenu une plus grande implication des laïcs et des femmes dans la gouvernance de l’Église.

Léon XIV parle plusieurs langues, dont l’anglais, l’espagnol, l’italien, le français et le portugais. Son pontificat s’ouvre sous le signe de la continuité avec son prédécesseur, dans une volonté affichée d’unité et de réforme pastorale.

Une élection très rapide

Le conclave s’est ouvert le 7 mai 2025 au Vatican, après le décès du Pape François. 133 cardinaux électeurs, venus des cinq continents, se sont réunis dans la chapelle Sixtine pour désigner son successeur.

Après quatre tours de scrutin en deux jours, la fumée blanche a été aperçue depuis la cheminée de la Chapelle Sixtine.

Le cardinal américain Robert Francis Prevost a été élu 267ᵉ pape de l’Église catholique. Il a choisi le nom de Léon XIV, marquant ainsi une continuité modérée avec la ligne de François.

Son élection a été saluée comme un choix de consensus : modéré, multilingue, et fort d’une longue expérience missionnaire en Amérique latine, il devient le premier pape originaire des États-Unis.

Ces premiers mots

"Que la paix soit avec vous" : voici les premiers mots du Pape « Léon XIV », l’ancien cardinal américain Robert Francis Prevost. Il a également remercié l’ancien Pape : "Merci Pape François" et affirmé que "le mal ne gagnera pas".

"À vous frères et sœurs, nous voulons être une Église qui cherche la paix, la charité et proche des personnes qui souffrent. Prions pour la paix du monde. Ave Maria, notre mère à tous."