Ce lundi, un corps en décomposition a été découvert dans un bâtiment pas encore livré sur le boulevard sud. La dépouille était vêtue d’un caleçon, des traces suspectes ont été découvertes sur le corps. Selon nos informations il pourrait s’agir d’une personne portée disparue depuis mi-avril.

Ce matin, des ouvriers ont fait une sombre découverte sur un chantier en construction, dans le sous-sol d’un immeuble. Alors qu’ils travaillaient, ils ont trouvé un corps qui gisait dans une marre de sang. Alertées immédiatement, les forces de police ont constaté sur place, la décomposition avancée d’un homme ne portant qu’un caleçon. L’odeur pestilentielle s’étendait jusqu’à 500 mètres autour du site. Très vite les secours, les pompes funèbres et les médecins légistes ont été dépêchés pour récupérer le corps dans des conditions difficiles.

L’identification de la victime est actuellement en cours, aucune pièce d’identité n’a été retrouvée à côté. Un certificat de décès a été délivré avec un obstacle médico-légal. Les premières constatations devront déterminer l’origine du décès. "Dans la suite logique de l’enquête, il y aura un examen de corps ou même une autopsie pour déterminer les causes de la mort. À l’issue le parquet décidera si on reste sur une enquête de décès classique ou si on bascule dans le cadre d’une enquête criminelle pour homicide avec l’intervention d’un tiers", explique Stéphane Patché, représentant du Syndicat Alliance Police Nationale.

Le temps de l’enquête, le chantier est à l’arrêt pendant une dizaine de jours, le temps pour les enquêteurs de procéder aux constatations nécessaires et de tenter de déterminer les causes du décès.