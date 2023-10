Après avoir avoir gravi le Piton des Neiges, le Grand Bénare, La Roche Écrite et le Piton de la Fournaise, avec son fils, Cyril se lance dans un nouveau challenge toujours avec son enfant aujourd’hui âgé de 7 ans et demi.

Cyril Grimaldi va se lancer sur le GRR2 dans moins de 15 jours. Ce challenge correspond à la grande traversée de la Réunion. Un moment fort et important pour ce père de famille, ambulancier dans la vie de tous les jours. "Pour moi c’est un incontournable pour tous les passionnés d’aventure", lance-t-il.

"C’est un beau moyen de voir la Réunion sous toutes ses formes en la traversant du nord au sud. J’effectue la traversée avec mon fils de 7 ans et demi, Gabriel, qui est passionné par la rando et le trail et qui souhaiterait se rendre compte de la distance parcourue par les traileurs de la diagonale des fous", nous explique le père de famille.

Sans contrainte de temps, ils vont pouvoir s’arrêter et reprendre quand ils auront envie et poser leur tente là où ils le souhaiteront, "car le bivouac est toléré". Ce n’est pas la première fois qu’il va se lancer sur le GRR2. Il l’avait déjà réalisé en solo il y a 2 ans en partant du sud jusqu’au nord.

Si la traversée s’annonce longue, pour Cyril c’est "avant tout du plaisir et nous allons vraiment prendre notre temps pour effectuer la traversée." Selon lui, cela permet de se dépasser mais aussi de se retrouver avec soi-même. "La préparation se fait tout au long de l’année car nous marchons toute l’année. Mais il est vrai que la vraie préparation concerne surtout le matériel et la logistique. "

Ce challenge est aussi un moyen pour ce père de partager cette aventure avec son fils Gabriel et de pouvoir "lui laisser un souvenir, une trace indélébile."

"C’est lui transmettre des valeurs essentielles dans la vie et lui faire comprendre que pour obtenir quelque chose, atteindre un objectif, il faut aller de l’avant malgré les obstacles ou les difficultés et toujours mettre un pied devant l’autre"

Avant d’arpenter les sentiers, qu’il espère faire en 11 jours, il adresse un dernier message : "Il n’y a pas de parents parfaits, éduquez vos enfants du mieux que vous pouvez, offrez leur le meilleur de vous-même et donnez leur tout votre amour pour qu’ils puissent s’épanouir !"