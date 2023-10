C’est bientôt le début de la saison cyclonique. Des représentants de 15 pays de la zone Océan Indien sont présents à La Réunion lors du Comité Cyclones Tropicaux. L’objectif : se coordonner sur les procédures d’échanges et d’informations entre les pays de la zone, faire le bilan des précédentes saisons cycloniques et s’améliorer sur les prévisions. Il s’agit également de fixer la liste des noms des futurs cyclones.

Des rafales de vent, une mer déchainée, des dégâts impressionnants, ces images reviennent chaque année lors de la saison cyclonique. Pour faire face au danger, le comité des cyclones tropicaux s’est réuni toute la semaine.

L’occasion de faire le bilan pour les pays les plus touchés la saison passée mais surtout de mettre à jour les procédures d’échanges d’information comme l’indique Nirivololona Raholijao, directrice générale de Météo Madagascar : « On a peu les mêmes capacités que Météo France pour les modèles de haute résolution, pour les prévisions de trajectoire cyclonique C’est vraiment l’attribution du CMRS d’apporter ce plus que les pays n’ont pas pour l’exploitation météoritique en matière de cyclone tropicaux ».

Cette rencontre se tient tous les deux ans pour permettre aux acteurs météoritiques de chaque pays de se rencontrer, fixer la liste des noms utilisées pour les futurs cyclones et commencer doucement à aborder les prévisions pour la saison cyclonique à venir.

« La tendance serait une activité cyclonique en retrait cette saisons, il y aurait mois de cyclone que la normale. Quelque soit l’activité cyclonique envisagée, Il suffit d’un phénomène pour causer une catastrophe donc on se dirige vers la saison cyclonique, le mort d’ordre principal est de se tenir prêt quoiqu’il arrive », ajoute Sébastien Langlade, responsable de la prévision cyclonique à Météo-France Réunion.

Le prochain objectif : améliorer au maximum les prévisions d’activités cycloniques attendue dans la zone pour prévenir au plus vite la population concernée.