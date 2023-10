Quentin Fontaine participera à l’émission Objectif Top Chef sur M6 mardi 17 octobre. Le jeune homme d’origine réunionnaise revisitera une fameuse recette péi pour accéder au prochain tour.

Originaire de Palmiste Rouge, près de Cilaos, Quentin n’était pas destiné à travailler dans la restauration. "Après avoir fait un Bac professionnel SAPAT (service aux personnes et aux territoires) et avoir été infirmier dans l’armée, j’étais dans la réserve de l’armée de terre. Ce milieu m’avait plus mais j’ai voulu y faire carrière", précise le jeune homme de 23 ans.

"J’ai cherché une reconversion professionnelle et j’ai été aidé par mes proches pour travailler dans la restauration, car c’est ma passion depuis toujours."

Après avoir commencé son CAP l’année dernière et travaillé dans un restaurant à Mulhouse, il décide de s’inscrire à Objectif Top Chef pour se tester : "Je voulais connaître mon niveau, j’aime bien les défis. Je me suis donc inscris dès le début de mon CAP ".

Originaire de La Réunion, Quentin a voulu rendre hommage à son île en mettant en avant une recette emblématique péi. "J’ai voulu mettre en avant La Réunion, j’ai donc revisité un rougaille saucisse version gastronomie et j’ai recréé l’ambiance familiale des restaurant chaleureux que l’on peut retrouver sur l’île".

Même s’il est encore en compétition, l’émission lui a déjà donné beaucoup de confiance et Quentin voit son avenir derrière les fourneaux. « Cela m’a conforté dans l’idée que j’étais fait pour travailler dans la restauration et partager ma passion au public. J’aimerais aussi, à l’avenir, participer à Top Chef quand j’aurai plus d’expérience et, pourquoi pas, ouvrir mon propre restaurant à La Réunion. »

S’il gagne cette manche mardi prochain, Quentin pourra participer à « la finale de la semaine » avant d’arriver à la demie-finale et à la finale de l’émission.

On sera donc tous dernière Quentin mardi à 18h30 sur M6 afin qu’il met la Renyon en ler !