Le collège de la Montagne à Saint-Denis a été évacué ce mardi en début d’après-midi. Contacté, le rectorat indique que cela est dû à une coupure d’eau sur le réseau Dionéo.

Il n’y avait plus d’eau au sein de l’établissement dès 11h30. Après le repas des collégiens, la décision a été prise de les renvoyer chez eux ; le bon fonctionnement n’étant plus possible.