La coupe de France de karaté combat pupilles s’est déroulée à Marseille du 17 au 18 mai. Sana Budel, réunionnaise âgée de 10 ans, a été sacrée championne de France dans sa catégorie.

La jeune réunionnaise Sana Budel, âgée seulement de 10 ans, a été sacrée championne de France dans la catégorie +45kg Division 1 au Palais des Sports de Marseille ce week-end.

Et avec la manière, une victoire écrasante 8-0, 8-0, 10-2 et 8-. Elle est soutenue par son entraîneuse Lucie Ignace, ses parents et grands-parents qui ont fait le déplacement pour la voir briller.