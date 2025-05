Ce mercredi 30 avril 2025, la section Réunion des Alumni de Sciences Po Paris a organisé une conférence à l’Université de La Réunion, réunissant plus de 100 lycéens issus des sept établissements conventionnés de l’île dans le cadre des Conventions Éducation Prioritaire (CEP). Le lycée Mahatma Gandhi de Saint André, bien que non conventionné, était également représenté.

Communiqué :

Présidée par Guillaume Govindin Ramassamy, la section locale regroupe les anciens diplômés de Sciences Po Paris. À travers cet événement, elle vise à accompagner les jeunes Réunionnais dans leur préparation au concours d’entrée de cette prestigieuse école.

Un moment d’échanges inspirants

Les lycéens, accompagnés de leurs enseignants référents, ont pu échanger avec plusieurs Alumni aux parcours variés, découvrant ainsi la richesse des débouchés offerts par Sciences Po. Cette rencontre leur a permis de mieux comprendre les attentes de l’institution et d’envisager leur avenir avec plus de confiance.

Un éclairage sur les enjeux mondiaux

La conférence a débuté par une intervention sur le thème : « La Réunion face aux enjeux géopolitiques contemporains : la mondialisation à l’ère Trump ». Un moment fort qui a permis d’ouvrir le débat sur la place de l’île dans un monde globalisé.

Parmi les intervenants :

• Abdoullah Lala, président d’honneur et fondateur de la section Réunion ;

• Martine Nourry, consultante indépendante et formatrice ;

• Léa Duchemann, ex-rapporteure au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge ;

• Mathieu Tailamée, responsable des relations institutionnelles à France Travail.

Une ambition commune : l’égalité des chances

À travers cette initiative, la section des Alumni rappelle l’importance de la méritocratie républicaine chère à Sciences Po. Elle encourage les jeunes à valoriser leur identité réunionnaise, leur histoire singulière, et la richesse multiculturelle de leur territoire, autant d’atouts pour se distinguer dans leur candidature.