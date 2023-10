La CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale) démarre officiellement ce mercredi 4 octobre 2023, sa campagne de stérilisation des animaux domestiques à l’occasion de la journée mondiale des animaux.

« Stérilisez, Aimez, Protégez », voilà le slogan de la campagne de stérilisation des animaux domestiques lancée par la CIVIS ce mercredi 4 octobre, à l’occasion de la journée mondiale des animaux. Cette action a pour but de sensibiliser les Réunionnais concernant la stérilisation de leurs animaux : un nombre encore très important d’animaux errants étant constaté.

Voici le communiqué :

La CIVIS a le plaisir de vous informer que sa campagne de stérilisation des animaux domestiques démarre officiellement ce mercredi 4 octobre 2023, à l’occasion de la journée mondiale des animaux.

Avec près de 100 000 chiens et chats errants dans les rues de La Réunion, l’objectif principal est de réguler l’errance animale, en mettant particulièrement l’accent sur le renforcement des stérilisations.

La CIVIS lance ainsi une toute nouvelle campagne de communication intitulée « STÉRILISEZ, AIMEZ, PROTÉGEZ », avec pour ambition de sensibiliser et mobiliser les propriétaires d’animaux domestiques, pour les encourager à stériliser leurs compagnons à quatre pattes. La stérilisation est en effet une mesure essentielle pour assurer la santé et le bien-être des animaux et permet ainsi de contribuer à limiter leur divagation.

QUELQUES CHIFFRES :

Nombre de stérilisation en 2022 : 923 chats et chiens

Une chatte stérilisée = 200 naissances évitées sur 3 ans

Une chienne stérilisée = 20 naissances évitées sur 3 ans

Plus d’informations sur www.civis.re.