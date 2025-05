L’établissement français du sang lance un appel aux donneurs du groupe AB, infectés puis guéris du chikungunya. Leur plasma, porteur d’anticorps, pourrait permettre aux nourrissons de mieux combattre les formes graves du virus.

Cette donneuse ne s’est pas posé la question un seul instant. Habituée à donner son sang tous les deux mois depuis quatre ans, elle prend rendez-vous à l’établissement français du sang, interpellée par leur campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux : « Je suis AB donc j’ai voulu donner mon sang comme je l’ai fait d’habitude. Et là encore un peu plus au vu de l’épidémie de chikungunya et comme c’est pour les nouveaux-nés. »

Les donneurs doivent être du groupe sanguin AB, avoir contracté le chikungunya au cours des six derniers mois, ne plus être malades depuis 30 jours et ne plus avoir de symptômes.

Après le prélèvement, le docteur Guillaume Maccio analyse le sang pour séparer le plasma. Il peut ensuite attribuer quels dons seront attribués à tels nourrissons : « Ce qui va intervenir, c’est le poids et l’âge, et puis forcément le résultat de ses anticorps chikungunya, qui seront déterminants pour savoir si les plasmas seront efficaces ou pas pour la prise en charge. »

Depuis mercredi dernier, l’établissement a recueilli une dizaine de prélèvements. Une vingtaine supplémentaire est attendue d’ici la fin de la semaine.