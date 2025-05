Antenne Réunion

Peut-être l’espoir de voir l’épidémie du Chikungunya diminuer et causer moins de malades dans l’île. Depuis quelques jours, La Réunion entre dans l’intersaison. Selon le Docteur Patrick Mavingui, Directeur de recherche au CNRS à l’Université de La Réunion, spécialisé dans les maladies infectieuses, les températures plus douces et l’hiver austral favoriseraient la baisse du nombre de moustiques.