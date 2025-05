À chacun ses remèdes de grand-mère pour se soigner du chikungunya… Sur les réseaux sociaux, plusieurs décoctions à base de feuilles de papaye sont présentées comme des solutions miracles. Les professionnels de santé appellent à la vigilance.

Recettes, astuces, bienfaits supposés… Sur les réseaux sociaux, les feuilles de papayers se déclinent à toutes les sauces. Mais sont-elles réellement efficaces contre le chikungunya ? Ces Réunionnais en doutent : « J’ai essayé mais ça n’a pas fait partir les douleurs. », « Ça n’a pas marché. »

Pris d’assaut par des clients en quête de solution, ce tisaneur a vu affluer les demandes de plan B, face à des malades déçus des feuilles de papayers : « Des centaines de personnes m’ont dit qu’elles avoir bu ces tisanes mais que cela n’avait eu aucun effet sur elles. »

Un bilan sur lequel s’accordent les professionnels pharmaceutiques. Claude Marodon, président de l’association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion, va plus loin. Il met en garde : mal dosé, ces feuilles peuvent entraîner des effets indésirables. « La papaïne est un enzyme qui n’est absolument pas inactif sur les protéines et peut provoquer de la fatigue, des troubles digestifs voire même parfois des hémorragies. Il faut faire très attention. »

Si une dose d’une à deux cuillères à soupe pendant trois jours est préconisée contre la dengue, les feuilles de papayers n’ont à ce jour démontré aucune efficacité contre le chikungunya.