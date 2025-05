DR-Département de La Réunion

La lutte contre le Chikungunya se poursuit, selon un dernier bilan on compte 245 cas en une semaine. Les indicateurs sont en baisse même si l’épidémie se maintient à un niveau élevé. Parmi les personnes les plus vulnérables, on retrouve les bébés et les femmes enceintes. Pour les protéger, des moustiquaires sont distribués depuis ce matin par le département.