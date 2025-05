Des élus de La Réunion ont fait parvenir une lettre à Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Ils demandent la suspension des jours de carence pour les arrêts maladie liés au chikungunya.

« De nombreux salariés réunionnais sont confrontés à une situation injuste. Alors qu’ils sont contraints de s’arrêter pour se soigner, ils subissent une perte de revenus liée aux jours de carence. » C’est le constat des députés réunionnais Karine Lebon, Emeline K/Bidi, Frédéric Maillot, Jean-Hugues Ratenon et des sénatrices de l’île Viviane Malet et Evelyne Corbière. Ajoutant : « Cette double peine, physique et financière, alimente un profond sentiment d’injustice et fragilise encore davantage des foyers déjà éprouvés. »

Dans une lettre envoyée à Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, ces élus demandent une suspension temporaire des jours de carence concernant La Réunion. Et ce, pour les employés du public comme du privé. Pour rappel, les « jours de carence » désignent les premiers jours d’arrêt de travail (3 dans le privé, 1 dans le public), lors desquels un salarié ne perçoit aucun revenu. Les députés et sénateurs à l’origine de la lettre souhaitent par conséquent que la rémunération des personnes en arrêt maladie à cause du chikungunya puisse être maintenue.