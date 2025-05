Depuis le début de l’année 2025, ce sont plus de 49 400 cas confirmés de chikungunya autochtones qui ont été signalés à la Réunion.

Depuis le début de l’année, 12 décès survenus entre les semaines 11 et 17 ont été classés comme liés au chikungunya (10 directement et 2 indirectement liés) par le comité en charge de l’évaluation de l’imputabilité. Ces décès sont survenus chez des personnes de plus 70 ans (min-max : 71-95 ans) porteuses de comorbidités (pathologies chroniques essentiellement).

Trente-cinq autres décès sont actuellement en cours d’investigation (principalement des sujets âgés et comorbides) quant à l’imputabilité du chikungunya dont un décès néonatal. Ces décès sont susceptibles de ne pas apparaître dans le bilan final, si l’investigation conclut à une absence de lien avec le chikungunya et d’autres pourront être déclarés ultérieurement.

En semaine 18, 1 556 nouveaux cas confirmés signalés contre 3 338 en S17.

Depuis la S17, une baisse des indicateurs de surveillance en médecine de ville comme dans les différents services d’urgences est objectivée. Cependant l’activité en médecine de ville était estimée à 10% et la part du chikungunya dans l’activité globale des urgences se situait encore près des 5%.

La diminution des cas confirmés biologiquement se poursuit depuis la S13. Cependant, près de 1 600 survenus en S18 ont été confirmés, dans un contexte où les cas ne sont plus systématiquement confirmés biologiquement.