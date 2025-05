Joé Bédier était l’invité du 6/8 Ansamn sur Antenne Réunion ce vendredi matin. Vaccination, chikungunya, le maire de Saint-André fait le point.

Campagne de vaccination pour le chikungunya

Joé Bédier : "Je suis pour l’arrêt de la campagne de vaccination pour le chikungunya. Je n’ai jamais été quelqu’un qui se prononce contre la vaccination, je considère que la vaccination à La Réunion a sauvé beaucoup de gens depuis de nombreuses années. Mais aujourd’hui, les personnes n’ont plus confiance, les scientifiques ne sont plus d’accord entre eux. Comment aujourd’hui je vais aller me faire vacciner quand un vaccin a été mis sur le marché et qui a tué. C’est une victime de trop et peut-être il y en a plus. Aujourd’hui, il faut cesser la campagne de vaccination et qu’on nous explique c’est quoi ce vaccin et les conséquences. Quand on est dans le doute comme ça, il faut arrêter."

Distribution de sprays anti moustiques

Joé Bédier : "Nous à Saint-André avec mon équipe, on a décidé de distribuer des sprays anti-moustiques après avoir consulté des pharmaciens. Pour eux le meilleur moyen de se protéger ce sont les sprays. Dès ce lundi, on va distribuer plus de 2 500 sprays. Elle va concerner principalement les personnes vulnérables et fragiles, surtout les personnes âgées. Ils seront distribués par le CCAS."

Une demande d’aide