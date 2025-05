La clinique vétérinaire Leveto Sainte-Clotilde indique qu’une épidémie de typhus est en cours. Une maladie virale et infectieuse qui touche les chats.

Une épidémie de typhus est en cours sur l’île, indique la clinique vétérinaire Leveto Sainte-Clotilde, dans une publication Facebook. Le typhus est une maladie virale et infectieuse très grave puisqu’elle peut entraîner la mort du chat.

Cette maladie touche principalement les chatons et les chats non vaccinés. Le chat atteint de ce virus « présente de la fièvre, il perd l’appétit et il semble très abattu, met en garde la clinique vétérinaire. Vous remarquerez très vite l’apparition de diarrhées et de vomissements. L’animal sera fortement déshydraté et s’il n’est pas pris en charge rapidement, la maladie évolue rapidement vers la mort. »

Le temps d’incubation du typhus est de 4 jours. Il est très contagieux, d’autant plus qu’il est résistant dans l’environnement extérieur, comme le soulignent les vétérinaires : « La transmission se fait essentiellement par contact. Le chat renifle des matières fécales de chats infectés et il se contamine, lui aussi. Le virus peut être transporté sous des chaussures et il peut résister pendant plus d’un an sur la surface infectée donc même les chats vivant en appartement peuvent être touchés. »

Ajoutant : « Les selles d’un chat atteint du typhus restent contagieuses pendant 6 semaines après sa guérison, il est donc très important de désinfecter tout l’environnement de l’animal et tout ce qui aurait pu être en contact avec le virus. »

Pour éviter cette maladie, il n’existe qu’un seul mode de prévention efficace, à savoir la vaccination. En cas de symptômes, il faut rapidement amener son chat chez le vétérinaire. Si la présence du virus est confirmée, l’animal sera réhydraté avec des perfusions et traité avec des traitements antibiotiques.