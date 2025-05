Charles Aznavour, figure emblématique de la chanson française, aurait célébré ses 101 ans ce jeudi 22 mai 2025.

Né en 1924 à Paris de parents arméniens, il laisse derrière lui un immense héritage artistique, avec plus de 1 200 chansons interprétées en neuf langues et une carrière internationale s’étalant sur plus de 70 ans. Il a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique avec des titres tels que "La Bohème", "Emmenez-moi" ou encore "Hier encore".

Décédé en octobre 2018 à l’âge de 94 ans, Aznavour a été célébré dans le monde entier pour ses textes sensibles, sa voix unique et son engagement en faveur de la cause arménienne.

À l’occasion de son centenaire en 2024, plusieurs hommages lui avaient été rendus : inauguration d’un jardin à Paris portant son nom, concerts hommage à Montréal, et sortie du biopic Monsieur Aznavour, avec Tahar Rahim dans le rôle du chanteur. Un coffret intégral de ses œuvres, incluant des enregistrements rares, a également été publié.

Un an plus tard, la mémoire d’Aznavour continue de vivre à travers sa musique, qui touche toujours des millions d’auditeurs à travers le monde.