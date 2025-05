La fin de vie revient dans les débats. Ce lundi à l’Assemblée nationale, les députés devront examiner plus de 3 300 amendements déposés sur 2 textes. Le premier fait consensus et porte sur le développement des soins d’accompagnements. Le second légalise une aide à mourir à de strictes conditions.

Depuis quelques semaines, Céline est en soins palliatifs à la clinique de Sainte-Clotilde. Pas question pour elle de parler de fin de vie, l’objectif pour elle est de retrouver son domicile. "Ils cherchent le bien être des patients et ils accompagnent chaque jour les patients en soins palliatifs".

Les soins palliatifs sont au cœur d’une nouvelle proposition de loi qui devrait être acceptée sans difficulté. Les controverses se concentrent sur un autre texte bien distinct, celui de la légalisation du suicide assisté.

Des mots forts au cœur d’un sujet sensible, notamment l’euthanasie et le suicide assisté. Pour le docteur Olivier Collard, chef de l’unité de soins palliatifs, les soins palliatifs ne sont pas le couloir de la mort, mais plutôt le dernier couloir de vie. "Je suis soignant, donner la mort ce n’est pas un soin. Lorsque l’on n’arrive pas à soulager les souffrances et que les gens sont pris en soins palliatifs de façon correcte, 9 fois sur 10 on arrive à soulager les souffrances et la pulsion de vie revient".

Catherine Vautrin, ministre de la Santé l’assure, aucun soignant ne sera obligé de pratiquer l’acte létal. Autre enjeu, qui peut prétendre à cette aide à mourir ? Selon l’association pour le droit à mourir dans la dignité, les critères doivent être revus. "On ne peut plus tenir compte des directives anticipées. Vous écrivez vos directives anticipées quand vous avez toute votre conscience, mais on n’en tiendra pas compte. On demande que la personne puisse dire nettement ce qu’elle veut le moment venu et qu’elle le réitère deux fois ensuite. Quand on est en fin de vie, si on est encore capable de le dire une fois, on ne sait si on sera encore capable 15 jours après", indique Jocelyne Lauret, déléguée régionale de l’association pour le droit de mourir dans la dignité.

S’ajoutent à cela des démarches très longues, alors que dans ces moments-là, plus que jamais, le temps est compté.