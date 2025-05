Sur les réseaux sociaux, une caricature des agents communaux de la ville de la Possession fait réagir. Vanessa Miranville, maire de la Possession, soutient les agents face à la "moquerie".

Avec comme titre : "Tintin et le mystère des agents communaux de la Possession", la caricature a été publiée sur les réseaux sociaux cette semaine. Des milliers d’internautes n’ont pas hésité à se moquer des agents communaux dans les commentaires.

La maire de la commune n’a pas tardé à réagir avec une publication sur sa page Facebook.

Vanessa Miranville :

"Une image circulant actuellement sur les réseaux sociaux tourne en dérision nos agents communaux. Elle est non seulement injuste, mais profondément irrespectueuse envers des femmes et des hommes qui, chaque jour, s’engagent avec détermination au service de notre commune.

Nos agents sont présents quelles que soient les conditions : sous une chaleur accablante, sous la pluie, face aux risques liés aux épidémies comme le chikungunya, ou encore dans l’urgence lors du passage des cyclones. Leur mission : entretenir nos espaces publics, améliorer notre cadre de vie, et veiller à ce que La Possession reste une ville accueillante et agréable à vivre pour tous ses habitants.

Ils et elles travaillent à l’entretien des espaces verts, aux services techniques, au service des sports, à la restauration scolaire... et bien d’autres encore. Ils sont au service de la population : des marmailles jusqu’aux gramounes ! Ces agents, ce sont peut-être votre voisin, votre frère, votre père, votre ami. Des hommes et des femmes qui se lèvent tôt chaque matin pour travailler dignement, faire vivre leur famille, et contribuer à la qualité de vie de tous.

𝗜𝗹𝘀 𝗺𝗲́𝗿𝗶𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 𝗲𝘁 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲, 𝗽𝗮𝘀 𝗹𝗲 𝗺𝗲́𝗽𝗿𝗶𝘀 𝗼𝘂 𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗾𝘂𝗲𝗿𝗶𝗲. 𝗝𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿, 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗿𝗲, 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗺𝗼𝗻 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗶𝗻𝗱𝗲́𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗯𝗹𝗲. 𝗘𝘁 𝗷’𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀 𝗮̀ 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗺𝗲̂𝗺𝗲 : témoignez-leur votre respect, votre gratitude, votre solidarité en commentaire de ce post. Un MERCI ne coûte pas grand chose, et signifie beaucoup pour celui qui le reçoit. Partageons les valeurs de 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁, de 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗲́ 𝗲𝘁 d’𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗲́. Ne laissons pas l’ironie gratuite ternir l’image de ceux qui œuvrent pour nous et montrons que 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲 𝗺𝗲́𝗽𝗿𝗶𝘀 ! 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘀 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅. 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁."