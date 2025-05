En 2024, la CAF de La Réunion a détecté 1 739 fraudes pour un préjudice financier de plus de 13,1 millions d’euros.

100 % des fraudes détectées sont sanctionnées : chiffres clés 2024

•1 739 fraudes ont été qualifiées pour un préjudice financier de 13,1 millions d’euros ; soit un impact financier en augmentation de 29,7 %, par rapport à l’année 2023

• Un montant moyen de fraude par dossier de 7 561 €.

• 381 lettres d’avertissements adressées.

• 1 320 pénalités financières administratives prononcées pour un montant annuel de 1 016 815 € et un montant moyen de pénalité de 770 €.

• 126 poursuites pénales engagées

Guillaume LACROIX, Directeur Général de la Caf de La Réunion : « À la Caf de La Réunion, comme dans l’ensemble du réseau des Caf, l’ouverture et la gestion des droits s’appuient principalement sur les déclarations des allocataires. Ce fonctionnement permet une grande réactivité, mais peut aussi entraîner des erreurs, volontaires ou non.

Notre politique de contrôle vise à garantir le versement juste et régulier des prestations, en sécurisant les données transmises. Les résultats obtenus en 2024 témoignent de l’efficacité croissante de nos actions : +20,7 % de fraudes détectées, pour un montant total de 13,1 millions d’euros, soit une hausse de 29,7 % par rapport à l’année précédente.

Chaque situation frauduleuse fait l’objet d’une réponse proportionnée, avec des sanctions systématiquement appliquées selon la gravité des faits. À la Caf, 100 % des fraudes détectées sont sanctionnées.

En parallèle, nous renforçons la prévention grâce à la mise en œuvre de la solidarité à la source depuis le 1er mars 2025. Cette avancée, fondée sur une déclaration trimestrielle préremplie, simplifie le parcours des bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité. Elle fiabilise les droits, limite les erreurs et constitue un levier important dans la lutte contre la fraude.

En conjuguant prévention et action corrective, la Caf de La Réunion réaffirme son engagement à garantir un accès juste, équitable et sécurisé aux droits sociaux pour toutes et tous ».