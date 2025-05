Des chips, des frites, de la farine ! La filière fruit à pain s’organise à Bras Panon. Volonté de longue date de la commune et de son maire Jeannick Atchapa, portée avec le Département et la Chambre Verte. C’est une pierre de plus pour développer notre souveraineté alimentaire. Des plants importés de Polynésie, des formations mises en place, la transformation lancée l’année prochaine.

En farine, en confiture ou en chips, le fruit à pain se consomme sous toutes les formes. Il n’est pas évident d’en trouver en vente déjà transformé. La filière agricole se structure et Bruny Lallemand, producteur de Bras-Panon se dit prêt à commercialiser ses fruits à pain à grande échelle. "Il nous reste quelques-uns après le passage du cyclone, on va les réserver à l’atelier de transformation pour les premières pièces puisque la mairie à pour projet de nous donner 1500 plants qui viennent de thaiti donc on va faire les premiers tests pour la transformation de farine". Pour développer la filière, un laboratoire de transformation de végétal est mis en place. "C’est une filière d’avenir pour les agriculteurs. Le fruit à pain vous pouvez le transformer tout. En frite, en chips,..." , ajoute Harry Vaitilingom, producteur à Bras-Panon. La valeur totale du projet : 125 000 euros. Le laboratoire est financé par le Département à 80 % . Cet investissement est réalisé dans le cadre du projet alimentaire territorial et une dizaine d’équipements flambants neufs est déjà installé . "On a déjà une petite friteuse pour nous permettre de faire frittes et chips. C’est un laboratoire de transformation végétale, un investissement qui a coûté environ 55 000 euros qui va permettre la transformation du fruit à pain à travers notre création de filière du fruit à pain" , explique Cécile Hoareau de Fondaumière, chargée de mission à la mairie de Bras-Panon sur le développement du territoire. De l’usine à la vente, dans une maison située à côté du laboratoire se trouvera le point de vente des denrées alimentaires.