Zarah Velleyen réalise une très belle saison avec le club de Cherbourg en NF1. Ses belles performances sont récompensées, la jeune femme va s’engager avec un club de de ligue 2. Elle est également sélectionnée en équipe de France de basket 3x3, des moins de 21 ans.

Une Réunionnaise en ligue 2 ! Zarah Velleyen a signé en plus haut niveau pour la saison prochaine avec un club de ligue 2.

"Son but c’était de monter en ligue 2 d’ici 2 ans elle pensait pas pouvoir y arriver des la première année. Les sacrifices finissent toujours par payer. Je tiens à remercier mère Titus Nelcis et le père de Zarah Guillaume Velleyen de me soutenir et de garder mes enfants pendant que je vais la voir 4 semaines tous les ans depuis 6 ans pour la soutenir dans son rêve. Je tiens également à remercier sa marraine sportive Nicole Decolo d’avoir toujours été là pour elle", se réjouit sa mère.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Zarah Veleyen a été appelée par Lucie Battaglia en équipe de France de basket 3x3, des moins de 21 ans. La Réunionnaise fait partie des 10 joueuses présélectionnées pour le stage des Bleues en vue de préparer la Nation League.

Félicitations Zarah !