L’artiste guyanaise de dancehall "Bamby" est à La Réunion. Elle sera en concert ce vendredi 9 mai au "Bras-Panon en fête". Elle était l’invitée du JT de 19h sur Antenne Réunion.

- Qu’est-ce qui fait selon vous, la clé de votre succès ?

Je pense que je prends la musique avec positivité. Je fais de la musique avec amour, que ma musique reste solaire et qui donne du peps aux personnes qui m’écoutent.

- « Tourment d’amour » extrait de votre dernier album « Muse » semble être dans un autre registre, une chanson plus sentimentale, une relation amoureuse sur un flow en créole. Pourquoi ce choix ?

Un album ça permet de proposer des styles différents. Je me suis permis pour cet album de faire des chansons un peu plus douces, plus mélancoliques. Je me suis ouverte donc mon écriture a été plus douce surtout sur cette chanson.

- Un album que vos fans Réunionnais auront l’occasion de découvrir ce vendredi lord de votre concert au « Bras-Panon en fête ». Quel est le programme, qu’allez-vous chanter ?

Honnêtement, les gens peuvent découvrir l’ancienne Bamby, celle que tout le monde connaît. La Bamby dynamique, dancehall, mais ils peuvent aussi découvrir de nouvelles chansons avec un style différent, des chansons plus touchantes, des histoires que j’ai vécu. Je me suis permis d’inviter des featurings que j’aime beaucoup. Je me suis vraiment amusée sur ce projet.

- C’est la 3ème fois que vous venez à La Réunion. La 1ère fois en 2015, puis en 2022 et enfin cette année. Avez-vous un lien particulier avec notre île ?

Ce que j’aime avec La Réunion c’est vraiment ce côté très positif. À chaque fois que je viens, vous avez toujours le sourire, de bonnes humeur, j’ai trouvé des attraits de personnalité qui me correspondent et c’est pour ça que j’aime venir ici.