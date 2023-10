Une nouvelle nuit de bombardement en Israël. Plus de 500 cibles. Les roquettes Palestiniennes ont visé l’Etat Hébreu encore ce matin. Les autorités sur place font état de 1 000 israéliens tués depuis la première attaque de samedi. Le bilan pourrait encore s’alourdir. Huguette Bello, présidente de Région a été interrogée sur ces faits et a pu livrer son avis.

Samedi matin, la branche armée du Hamas a lancé l’opération ’Déluge Al-Aqsa’, tirant plusieurs milliers de roquettes depuis la bande de Gaza en direction d’Israël. Parallèlement, des combattants ont réussi à s’infiltrer sur le territoire israélien et ont capturé des citoyens israéliens. En réaction, le pays dirigé par Benyamin Netanyahou a annoncé être "en état de guerre" et a mené des attaques aériennes contre la bande de Gaza.

Plusieurs personnalités politiques en France ont réagi.

A La Réunion, Huguette Bello a également réagi à notre micro :

"Moi je suis pour qu’il y ait un monde qui soit en paix. Et donc moi je suis pour qu’il y ait aussi un état palestinien et que l’on reconnaisse aussi la Palestine . C’est un processus qui est long . La guerre, cette guerre elle est très longue". "Et qu’il y ait une égalité de reconnaissance pour le peuple d’Israel et le peuple de la Palestine et que chacun soit respectée et que la Palestine soit respecté", a poursuivi la Présidente de Région.

"C’est un travail très long. Je suis engagée depuis très longtemps pour qu’il y ait un état palestinien. La guerre n’est pas une solution. Je suis pour la paix des peuples et il y a beaucoup trop de guerre sur la terre entière."

Elle a également été interrogée pour savoir si elle condamnait cette attaque et a répondu : "je suis pour que la Palestine soit reconnue."