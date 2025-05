C’est au sommet du Piton des Neiges, toit de l’océan Indien, que les Volontaires Jeunes Cadets (VJC) du RSMA-R ont symbolisé l’aboutissement de plusieurs mois d’engagement, de solidarité et de dépassement de soi.

Conçu pour des jeunes en quête de repères – qu’ils soient en situation de désamour scolaire, attirés par les carrières militaires ou simplement désireux de se forger une nouvelle voie – le programme VJC a une ambition forte : aider chaque volontaire à révéler son potentiel et à bâtir un projet personnel et professionnel solide.

Cette année, les VJC ont placé leur action sous le signe des valeurs fondamentales de l’Armée de terre : courage, discipline et générosité. Un projet collectif de solidarité a été mené en soutien aux militaires blessés, et l’ascension du Piton des Neiges, les 13 et 14 mai, a constitué l’apogée de cet engagement.

Un défi symbolique et solidaire

Encadrés par les militaires du RSMA et les membres de l’Association Réunionnaise des Blessés des Armées, les jeunes cadets ont quitté Cilaos le 13 mai pour rejoindre le gîte du Piton. Après une nuit courte passée, mais pleine de détermination, ils ont entamé l’ascension de nuit. Au lever du soleil, au sommet, ils ont déployé une banderole en hommage aux blessés de l’armée, dans un geste fort de reconnaissance et de soutien.

Une cérémonie pour célébrer l’engagement

La journée s’est poursuivie avec une cérémonie de remise de diplômes au centre de Cilaos à la Mare à Joncs, en présence du Colonel Régis Chopard et du maire de Cilaos Jacques Técher. Entourés de leurs familles, de représentants du RSMA, de partenaires et d’invités, les jeunes ont été félicités pour leur implication. Un cocktail convivial a clôturé ce moment riche en émotions.

Une jeunesse qui s’élève, au propre comme au figuré

Au-delà de l’exploit physique, cette aventure humaine a permis aux jeunes de découvrir la force du collectif, la rigueur de l’effort, et l’importance de l’altruisme. Pour beaucoup, elle marque le début d’un parcours vers un avenir choisi. Le RSMA et ses partenaires saluent l’engagement de ces jeunes, qui ont su prouver que, quelle que soit l’altitude des défis, rien n’est hors de portée lorsque l’on marche ensemble.