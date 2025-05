Le Président de la FNSEA est en visite à La Réunion. Deux mois après le passage de Garance, état des lieux des pertes et des aides engagées.

Deux mois après le passage de Garance, le Président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, est à La Réunion. Une visite attendue par les agriculteurs réunionnais, vigilants sur la concrétisation des aides, comme le souligne Sarah Salah-Aly, agricultrice sur Saint-Benoît : « Jusqu’à présent, on n’a pas de nouvelles de ce que l’État a annoncé. Donc aujourd’hui, on est un peu perdu. On attend le soutien énorme de la FNSEA, du président Arnaud Rousseau et de son vice-président Jérôme Despey, pour qu’ils nous épaulent surtout. »

Sur le terrain, le patron du puissant syndicat agricole dresse un état des lieux des pertes et des aides engagées. « Il y a un certain nombre d’annonces qui ont été faites, donc on ne peut pas dire que rien n’a été fait, indique Arnaud Rousseau. Notamment sur le plan fiscal, également au niveau d’allégements administratifs, qui souvent nous pourrissent la vie en tant que producteur. Mais constat, c’est qu’on n’est pas du tout arrivé au niveau de résultats que l’on souhaitait. Il nous reste beaucoup de travail à faire. »