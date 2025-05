Face aux fraudes, la CAF renforce ses contrôles. Au total, 13,1 millions d’euros de fraudes ont été détectés en 2024, soit 29% de plus que l’année dernière.

Plus de fraude aux allocations, c’est un contrat de la CAF. Mais derrière cette augmentation se cache parfois des malentendus ; ce que la caisse appelle droit à l’erreur. Pour se débarrasser de tout soupçons, ces allocataires préfèrent se rendre directement sur place. « On me dit que je dois de l’argent à la CAF. », « Je viens contester ce que l’on me demande parce que mes papiers sont en ordre. Je veux savoir si c’est moi qui ait fait une erreur ou pas. »

Pour identifier les réels fraudeurs, des contrôles sont mis en place. Au total, 1,3 millions de contrôles automatisés sont réalisés. Ils permettent une régularisation de 7 millions d’euros à la caisse d’allocations familiale. En complément, environ 48 000 contrôles sur pièce administratives vont permettre de réaliser 15 millions de redressement. Et enfin les contrôles sur place, 3 000 par an, qui permettent un redressement de 15 millions d’euros.

Pour le directeur général de la CAF, Guillaume Lacroix les explications sont multiples : « Les allocataires ne nous ont pas déclaré un changement de situation, une vie maritale, le départ d’un enfant. Il y a aussi de la résidence à l’étranger. Certains allocataires font semblant d’habiter à La Réunion mais vivent en réalité à l’Île Maurice par exemple. »

Derrière, une lettre d’avertissement est envoyée pour informer de la découverte de fraude. Pour d’autres, environ 1 300, la CAF adresse une pénalité administrative financière, en plus du remboursement de l’indu. Dans certains cas, la CAF peut aller jusqu’à déposer plainte auprès du procureur de la république.