Ce jeudi 8 mai, la France commémore les 80 ans de la Libération. Au programme une cérémonie d’hommage national présidée par Emmanuel Macron cet après-midi. À La Réunion, des cérémonies organisées dans les communes. Notamment à Ste Clotilde ce matin. Devant la stèle du Maréchal De lattre De Tassigny, dépôt de gerbe en présence des représentants de l’Etat et d’élus réunionnais. 8 mai 1945 date de la victoire des Alliés sur l’Allemagne Nazie, fin de la 2nde guerre mondiale.

Les visages fermées, solennels, ces hommes et ces femmes rendent hommage à celles et ceux qui sont morts lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de 80 ans. Le 8 mai 1945, marque la fin d’une période de terreur et ouvre la voie à une ère de paix et de reconstruction.

"En honorant les mémoires, nous espérons que de tels épisodes ne se reproduisent pas. Plus que jamais il faut que les jeunes soient sensibilisés. Que chacun prenne sa part et que nous évitions autant que possible qu’il y ait de nouveau l’hécatombe humaine qu’ont été les deux guerres mondiales", indique Bartélémy Hoarau, Membre de l’association des anciens combattants et victimes de guerre de la Réunion.

À l’heure des conflits armés entre l’Ukraine et la Russie, ou encore entre le Pakistan et l’Inde, la date du 8 mai 45 résonne tout particulièrement.

Se souvenir de l’armistice, mais également des moments forts de notre histoire, c’est aussi éclairer le présent et l’avenir...

"Un proverbe créole dit que pour aller devant il faut regarder derrière et c’est ce qu’il faut faire en permanence, rappeler d’où l’on vient ou l’on va. Ne pas omettre les périodes les plus sombres de notre histoire de façon à ce qu’on en tire des leçons."