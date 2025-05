La plage de l’Hermitage se refait une beauté. 4 600m3 de sable provenant des Roches Noires sont redistribués sur la plage.

Le chantier est millimétré, ce sont 4 tractopelles qui chargent et ramènent le sable : « Elles chargent le camion et lui ramène le sable ici pour nous. On a des zones définies pour respecter la flore et par la suite ce sont les mini-chargeurs qui alimentent les zones à réensambler sur le rivage », explique Damien Maillot chef de chantier ROCS.

500 patates à Durand sont plantées par plusieurs élèves ce mercredi. Elles vont servir à maintenir le sable en place. Au total, 5 000 lianes seront introduites.

Les cyclones, mais aussi les houles australes sont responsables de l’érosion de la plage : « Si l’homme ne vient pas recharger ces plages, à terme on aura une usure complète de la plage et une disparition d’une zone de sable », souligne Eric Vitry Technicien Rivière à la direction de l’eau du Territoire de l’Ouest.

Le président du Territoire de l’Ouest sur place précise l’importance du budget. Concernant le replantage, c’est un budget communal. Les travaux vont encore durer 4 semaines, mais il faut compter 2 à 3 mois pour que les plantes stabilisent la plage.