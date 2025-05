shlmr

La SEMADER, la SHLMR, la SIDR et la SODIAC poursuivent leur engagement en faveur de la qualité de service et du lien social en formant et recrutant une nouvelle génération de gardiens d’immeubles. Ce vendredi 23 mai, les bailleurs sociaux ont célébré la réussite de la troisième promotion formée dans le cadre d’un partenariat avec l’AFPOLS et France Travail.