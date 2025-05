À la Réunion, près de 35 000 véhicules, de différentes marques, construits entre 1998 et 2019, sont équipés d’Airbags Takata. Ces airbags représentent un risque grave, voire mortel pour les conducteurs. Ces airbags peuvent exploser lors d’un choc, mettant en danger la vie des conducteurs et des passagers. Le préfet appelle à maintenir la mobilisation générale pour mettre fin à ce fléau et préserver la vie des automobilistes.

Afin de protéger la population, l’État veille au respect des campagnes de rappel par les constructeurs automobiles. Une campagne d’information est également en cours depuis le début de l’année, menée en appui avec les constructeurs automobiles pour sensibiliser les automobilistes à l’importance de vérifier les véhicules concernés et le cas échéant de faire remplacer gratuitement leur airbag sans attendre. Dans les départements et régions d’Outre-mer, les constructeurs ont mis en place un rappel pour les 80 000 véhicules dont les airbags n’ont pas encore été remplacés et une préconisation d’immobilisation (« stop drive ») pour ceux dont la durée de vie en sécurité des airbags est dépassée. La consigne est claire : il s’agit de ne plus utiliser le véhicule tant que l’airbag n’a pas été remplacé. Un arrêté ministériel publié le 9 avril 2025 a marqué une étape supplémentaire dans la pression exercée sur les 30 constructeurs et la mobilisation des dispositifs publics pour garantir le remplacement rapide des airbags défectueux. Il impose : · La création d’une plateforme en ligne de vérification par numéro VIN ; · La mise en place d’un système de suivi centralisé ; · La remise d’une attestation de remplacement sous 24h après réparation. Tout manquement à ces obligations peut donner lieu à des astreintes financières pour le constructeur. Au niveau national, une vaste campagne d’information à destination des automobilistes, pour inciter les conducteurs concernés à faire changer leurs airbags Takata a été lancée au mois de janvier 2025, déclinée localement par le préfet de La Réunion. À La Réunion spécifiquement, l’État est partenaire de la campagne de communication « Stop drive » lancée le 14 février 2025 par le syndicat de l’importation et du commerce de La Réunion. A travers des spots TV, des affichages en 4x3 et dans les centres commerciaux, il s’agit de sensibiliser les automobilistes concernés au danger encouru. Si la campagne locale de rappels et la mobilisation générale des constructeurs a produit des premiers effets encourageants, le nombre de véhicules potentiellement concernés et n’ayant pas fait l’objet d’une réparation reste important. C’est la raison pour laquelle le préfet appelle à ne pas relâcher la mobilisation, et à poursuivre le travail d’alerte et de sensibilisation autour de cette campagne de rappel : Nous lé concerné, alon protez nout famiy, vérifions nos véhicules ! Le préfet appelle donc tous les professionnels de l’automobile et les acteurs médiatiques à poursuivre les efforts, en partageant aux automobilistes les bons réflexes, et les informations utiles pour vérifier et faire vérifier leurs véhicules.