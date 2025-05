L’épidémie de chikungunya reste à un haut niveau de transmission à La Réunion avec plus de de 160 000 patients depuis le début de l’année.

Consultations pour clinique évocatrice de chikungunya en médecine de ville

En médecine de ville, l’activité du réseau de médecins sentinelle pour motif chikungunya représente 21% de l’activité totale en semaine 17. Rapporté à l’échelle de l’île, on estime :

- A plus de 23 300* le nombre de consultations en médecine de ville pour des cas cliniquement compatibles avec le chikungunya pour la semaine 17 (contre 23 230 en S16).

- A plus de 160 000 consultations depuis le début de l’année.

Surveillance des passages aux urgences

Depuis le début de l’année, 2 139 passages pour ce motif ont été recensés dans les 4 hôpitaux de l’île. En S17, 332 passages (dont 70 hospitalisations) ont été identifiés contre 389 (dont 80 hospitalisations) en S16, soit une baisse de 15%. Le taux d’hospitalisation était stable entre la S16 et la S17 et se situait à 21%. Concernant la part d’activité aux urgences pour motif chikungunya dans les services d’urgences de l’île, elle était en baisse soit de 7,5 % en S17 et de 8,5% en S16.

Parmi l’ensemble des 2 139 passages pour motif chikungunya enregistrés depuis le début de l’année :

- 59% correspondaient à des passages adultes (18 ans et plus), soit 1 285 passages

- 41% à des passages pédiatriques (0 - 18 ans), soit 854 passages. En S17, le nombre de passages diminuait, qu’il s’agisse des passages adultes (de 207 en S16 à 183 en S17, soit -12%) ou des passages pédiatriques (de 182 en S16 à 145 en S17, soit -18%).

En S17, la part des passages pédiatriques sur l’ensemble des passages pour chikungunya était de 45%, avec un taux d’hospitalisation de 15%. Concernant les 55% de passages chez les 18 ans et plus cette part d’hospitalisation se situait à 26%.