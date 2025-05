Les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et le Covid-19 ont débuté la semaine dernière pour les personnes les plus à risque.

Ces deux maladies, très contagieuses, peuvent avoir des conséquences graves sur la santé des personnes vulnérables (personnes âgées de plus de 65 ans, femmes enceintes, personnes atteintes d’une maladie chronique, personnes immunodéprimées) et entraîner des complications, des hospitalisations et des décès.

Pour se protéger de ces maladies, l’ARS La Réunion et l’Assurance Maladie Réunion encouragent les personnes à risque et les professionnels de santé à se faire vacciner dès maintenant. La vaccination est possible chez son médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme. Il est également recommandé à tous les Réunionnais d’adopter les gestes barrières qui permettent de limiter la propagation de ces virus.

Grippe : une couverture vaccinale encore trop insuffisante en 2024

• 46 588 personnes vaccinées contre la grippe, sur 190 000 personnes éligibles. • Une couverture vaccinale en baisse (23,6% en 2024 contre 27% en 2023), et toujours très en-dessous de la moyenne nationale (environ 50%).

Covid-19 : une circulation toujours active à La Réunion

Malgré une faible circulation du virus, des périodes de rebond de contaminations sont observées régulièrement dans l’île. Le Covid-19 représente donc toujours un risque pour la santé des Réunionnais. La protection conférée par la vaccination baisse dans le temps. La vaccination permet de renforcer la protection en stimulant à nouveau le système immunitaire et ainsi de limiter les risques de formes sévères de la Covid-19 pouvant entrainer des hospitalisations ou des décès.

Pour se faire vacciner, c’est simple

• Contre la grippe : les personnes peuvent retirer gratuitement le vaccin en pharmacie sur simple présentation du bon de prise en charge et se faire vacciner par le professionnel de santé de leur choix. Dans le cas où une personne éligible n’a pas reçu, ou a égaré, le courrier d’invitation de l’Assurance Maladie, son médecin, sage-femme, infirmier ou pharmacien peut lui délivrer un imprimé de prise en charge, après s’être assuré de son éligibilité.

• Contre le Covid-19 : les personnes peuvent prendre rendez-vous directement chez un professionnel de santé. Elles n’ont rien à payer, mais doivent se munir de leur carte Vitale.