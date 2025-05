Les indicateurs de surveillance aux urgences et en médecine de ville amorçaient une baisse dans la semaine du 28 avril au 4 mai. Néanmoins, l’épidémie est toujours active avec des disparités selon les territoires.

Santé Publique France Océan Indien :

Depuis le début de l’année, 12 décès survenus entre les semaines 11 et 17 ont été classés comme liés au chikungunya (10 directement et 2 indirectement liés) par le comité en charge de l’évaluation de l’imputabilité . Ces décès sont survenus chez des personnes de plus 70 ans (min-max : 71-95 ans) porteuses de comorbidités (pathologies chroniques essentiellement).

Les indicateurs de surveillance du chikungunya amorçaient une baisse dans la semaine du 28 avril au 4 mai. Durant cette période, il y a eu 14 030 consultations de médecine de ville pour cette maladie, contre 23 140 la semaine précédente, soit une baisse de 39%. Même chose pour les passages aux urgences, avec une diminution de 25%.

La tendance reste néanmoins à confirmer dans les prochaines semaines en raison d’un jour férié (1er mai) et de début des vacances scolaires.

Néanmoins, l’épidémie est toujours active avec des disparités selon les territoires.

L’augmentation du risque de cas contaminés à La Réunion donnent lieu à l’installation d’une chaîne de transmission autochtone en hexagone.