Ce samedi matin, des centaines de personnes ont manifesté pour lutter contre les logements insalubres à La Réunion.

Ils sont venus des quatre coins de l’île et ont marché du jardin de l’État, jusqu’à la préfecture, afin de manifester contre la situation intenable des logements à La Réunion.

"Aujourd’hui, mon médecin me dit qu’il faut que je sorte de mon logement pour la santé de mes enfants", témoigne cette manifestante.

Des syndicats sont également sur place pour soutenir la CNL (Confédération Nationale du Logement).

"Le logement, c’est un besoin à La Réunion. On devait construire à minima, 10 000 logements par an, et on en est loin. Un Premier ministre avait annoncé 5000 par an et aujourd’hui on ne dépasse pas les 1000", s’insurge Jacky Balmime, secrétaire confédéral de la CGT Réunion.

Cette marche, historique, est une première à La Réunion. Alors que 34 000 logements sont vacant, les problématiques restent multiples.

En effet, ur 41 000 demandes de logements sociaux, 6900 sont attribués. Ainsi, la marche veut faire réagir le gouvernement face à ça.

"Aujourd’hui, ils privilégient la location saisonnière qui rapporter 4 à 5 fois plus qu’un loyer. Il faut que le gouvernement se saisisse de ce problème. L’allocation logement foyer avait été annoncé par le gouvernement. À l’heure où on parle, ce n’est toujours pas appliqué à La Réunion", explique Joël Dalleau, secrétaire général de la CFDT Réunion.

Dernièrement, une commission d’enquête a déjà été demandée au gouvernement afin de comprendre les causes de cette situation et ainsi, trouver des solutions.