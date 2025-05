Emilie Fontaine a pris la parole ce mardi 6 mai 2025, date d’anniversaire de Michel Fontaine, à la mairie de Saint-Pierre. La fille de l’ancien maire a rendu hommage à son père, décédé le 27 mars dernier.

Voici un extrait de son discours :

"[...] Je suis là pour rendre hommage à mon père. Mon père, Michel Fontaine, restera à jamais gravé dans mon cœur comme un homme d’exception, un homme qui a consacré sa vie à sa commune et à ses habitants avec une sincérité et une passion inébranlable. Son engagement allait bien au-delà de ses fonctions, c’était un homme de cœur, profondément dévoué, qui a toujours placé le bien-être des autres au centre de ses préoccupations tout comme son père, Étienne Fontaine, pharmacien. Je reste persuadée que mon père a hérité des qualités et de cette passion pour l’autre et pour la politique de mon grand-père Étienne. L’héritage qu’il m’a transmis, cette fraternité, qui lui a été transmise aussi par son père est un trésor précieux. [...]"