Ce week-end à Saint-Pierre, c’était la 6ème édition du Salon des Séniors, à la Ravine Blanche. L’occasion de permettre aux gramounes de l’île de se retrouver et de prendre soin d’eux, dans une ambiance festive.

C’est une manifestation destinée aux personnes de plus de 50 ans de l’île. Ce salon des séniors fête ainsi sa 6ème édition à Saint-Pierre.

L’objectif premier de l’évènement est simple : mettre à disposition les informations nécessaires aux gramounes pour mieux vieillir. Ainsi, au programme, santé, logement, mais également beauté, bien-être, loisirs, etc. C’est plus de 150 professionnels et associations qui étaient présents pour l’occasion.

Convaincue par l’évènement, les gramounes profitent de ces deux jours. C’est le cas de cette dame qui se fait masser le cerveau, à l’aide d’un bol népalais : "Je ressens des sensations, des vibrations qui passe dans tout le corps et ça me détend", analyse-t-elle.

Festif, l’évènement a également son lot d’animations, tel que des concerts. Une bonne façon de garder la forme pour cette gramoune, qui ne peut s’empêcher de danser : "Je faisais de la zumba avant. L’important c’est de garder la forme. D’ailleurs, je fais pleins de déjeuner dansant et beaucoup de marche", conseille-t-elle.

Bien dans son corps, bien dans sa tête, une maxime qui semble marcher dans les deux sens. En effet, La Réunion semble avoir un secret de longévité bien répandu puisque selon les chiffres de l’INSEE, l’espérance de vie devrait atteindre 86,2 ans d’ici 2050. Ainsi, un réunionnais sur quatre aura plus de 60 ans.