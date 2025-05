Ce mardi 13 mai en fin d’après-midi, un nouveau véhicule a été caillaissée alors qu’elle circulait sur la 4 voies de Saint-Pierre. Les individus se trouvaient sur le pont qui mène vers la Pointe du Diable. Les victimes témoignent.

Après le caillassage d’un véhicule ce dimanche 11 mai sur la 4 voies du Port, une nouvelle voiture a été victime de jets de galets cette fois-ci sur la 4 voies de Saint-Pierre ce mardi 13 mai.

"Nous sommes choqués"

Selon le témoignage du couple à l’intérieur du véhicule : "C’est en passant sous le pont qui mène vers la Pointe du Diable, nous avons soudainement reçu des jets de galets lancés depuis le haut du pont".

Ils se rendaient sur Saint-Louis au moment des faits : "On a été choqué d’autant plus qu’un impact a été constaté sur notre pare-brise. Nous avons aussitôt arrêté la voiture pour comprendre ce qui se passait. Je suis sortie du véhicule et j’ai brièvement aperçu un groupe de jeunes en haut du pont, qui semblaient s’amuser à lancer les galets. Malheureusement, je n’ai pas pu distinguer leurs visages, car ils ont pris la fuite en courant dès qu’ils nous ont vus."

Les victimes soulignent qu’une plainte sera déposée ce mercredi auprès de la gendarmerie du Tampon.