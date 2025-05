Une femme de 70 ans est décédée ce dimanche 4 mai après un incendie dans la résidence Decaen à Saint-Denis. Une autre personne a été transférée au CHU en d’urgence absolue. La maire de la ville a réagi sur sa page Facebook.

Éricka Bareigts, maire de Saint-Denis :

Un grave incendie s’est produit aujourd’hui en plein Centre-ville de Saint-Denis. Avant toute chose, je tiens à adresser, en mon nom et au nom de la municipalité, nos plus sincères condoléances à la famille endeuillée. Nous partageons leur peine et sommes de tout cœur avec eux dans cette épreuve.

Dès les premiers instants, les élues d’astreinte se sont rendues sur place pour coordonner les premières actions. Avec le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS ), nous avons immédiatement engagé les démarches nécessaires pour reloger les familles et les personnes qui doivent quitter leur appartement.

Je veux remercier les services de secours pour leur réactivité, ainsi que toutes celles et ceux qui, sur le terrain, œuvrent avec courage et solidarité.

À toutes les familles touchées par ce sinistre, je veux redire ici notre plein soutien. La Ville est à leurs côtés, aujourd’hui comme dans les jours à venir.

Cyrille Melchior

Cyrille Melchior réagit également dans un communiqué. Le président du Conseil Départemental fait part de son émotion et exprime sa solidarité envers les victimes de ce sinistre.

"C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le drame survenu ce dimanche 4 mai 2025 dans le centre-ville de Saint-Denis, où un violent incendie a touché un immeuble d’habitation, causant la mort d’une personne et blessant plusieurs autres.

En tant que Président du Conseil Départemental, je tiens à exprimer toute ma solidarité envers les victimes de ce sinistre. J’adresse mes pensées les plus sincères aux proches de la personne décédée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Je salue avec une profonde reconnaissance l’engagement exemplaire des sapeurs-pompiers du SDIS, qui ont agi avec professionnalisme, courage et efficacité pour maîtriser le feu et porter secours aux habitants.

Le Département et le SDIS restent pleinement mobilisés, aux côtés de l’ensemble des partenaires, afin d’apporter toute l’aide nécessaire aux personnes touchées".