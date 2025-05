Ce matin, à Cambaie, un ULM a dû se poser en urgence peu après son décollage, l’aéronef s’est retrouvé dans l’eau, suite à une panne du moteur. Le pilote et une jeune passagère de 15 ans se trouvaient à bord, ils ont regagné le rivage à la nage. Elle, ses parents, son frère venaient de Belgique pour passer des vacances dans l’île. La maman de l’adolescente témoigne.

C’est à bord d’un autre avion que la maman d’Emmy apprend l’accident. Lorsqu’elle atterrit pour rejoindre son mari, elle croit au pire. "Quand il a vu mon visage en atterrissant il a tout de suite compris qu’il était arrivé quelque chose à Emmy. Avec mon fils il a longé le bord de mer pour aller rattraper notre fille. Je trouve qu’il y a eu un manque de professionnalisme de la part du pilote. Ma fille ne s’en sort pas indemne, nous quittons l’île de La Réunion avec beaucoup de traumatismes", témoigne Sabrina Vaillant, la mère d’Emmy.

Le président du pôle aéronautique était présent et a observé la scène : "Il y a eu une panne moteur au décollage, il a essayé de revenir et son moteur s’est arrêté. Il avait une montagne de rochers face à lui, il est allé dans l’eau qui était calme. C’était la bonne option", explique Gérard Breysse, président du pôle aéronautique de Cambaie.

Une fois dans l’eau, le pilote sort la fille de l’avion. Très rapidement les forces de l’ordre arrivent, les passagers sont de retour sur la terre ferme, mais sous le choc. Il a fallu ramener l’avion, il a été remorqué à quelques mètres du bord alors que la houle a commencé à se lever. L’avion a été accroché à une corde, tiré par plusieurs hommes, l’appareil a été ramené par la force des vagues. Une épreuve difficile pour Johny et tous ses amis du pôle aéronautique.

"On a sécurisé l’épave pour pouvoir récupérer le maximum de pièces et aussi pour pouvoir se livrer à une expertise du moteur. On a été très solidaires, j’espère que le propriétaire va pouvoir s’en sortir et redresser la tête", confie Johny Boyer, pilote d’ULM et ami du pilote de l’avion accidenté.

Estimé à 20 000 euros, l’accident de cet ULM aggrave une situation déjà tendue au pôle aéronautique de Cambaie, déjà en proie à des difficultés financières. Pour la famille, pas de dédommagement pour le moment. Leur retour en Belgique est prévu ce dimanche soir.